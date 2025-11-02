Hazmat (HZMT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000933 $ 0.00000933 $ 0.00000933 24H lav $ 0.00000944 $ 0.00000944 $ 0.00000944 24H høj 24H lav $ 0.00000933$ 0.00000933 $ 0.00000933 24H høj $ 0.00000944$ 0.00000944 $ 0.00000944 All Time High $ 0.00026596$ 0.00026596 $ 0.00026596 Laveste pris $ 0.00000933$ 0.00000933 $ 0.00000933 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.15% Prisændring (7D) -8.29% Prisændring (7D) -8.29%

Hazmat (HZMT) realtidsprisen er $0.00000942. I løbet af de sidste 24 timer har HZMT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000933 og et højdepunkt på $ 0.00000944, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HZMTs højeste pris nogensinde er $ 0.00026596, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000933.

Når det gælder kortsigtet performance, HZMT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.15% i løbet af 24 timer og -8.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hazmat (HZMT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.42K$ 9.42K $ 9.42K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.42K$ 9.42K $ 9.42K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Hazmat er $ 9.42K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HZMT er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.42K.