UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Haystack pris i dag er 0.03337831 USD. Følg med i realtid HAY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HAY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Haystack pris i dag er 0.03337831 USD. Følg med i realtid HAY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HAY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om HAY

HAY Prisinfo

Hvad er HAY

HAY Whitepaper

HAY Officiel hjemmeside

HAY Tokenomics

HAY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Haystack Logo

Haystack Pris (HAY)

Ikke noteret

1 HAY til USD direkte pris:

$0.03336972
$0.03336972$0.03336972
-1.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Haystack (HAY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:47:40 (UTC+8)

Haystack (HAY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.03303245
$ 0.03303245$ 0.03303245
24H lav
$ 0.03385379
$ 0.03385379$ 0.03385379
24H høj

$ 0.03303245
$ 0.03303245$ 0.03303245

$ 0.03385379
$ 0.03385379$ 0.03385379

$ 0.056328
$ 0.056328$ 0.056328

$ 0.02587991
$ 0.02587991$ 0.02587991

+0.39%

-1.30%

-8.75%

-8.75%

Haystack (HAY) realtidsprisen er $0.03337831. I løbet af de sidste 24 timer har HAY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03303245 og et højdepunkt på $ 0.03385379, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HAYs højeste pris nogensinde er $ 0.056328, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02587991.

Når det gælder kortsigtet performance, HAY har ændret sig med +0.39% i løbet af den sidste time, -1.30% i løbet af 24 timer og -8.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Haystack (HAY) Markedsinformation

$ 913.97K
$ 913.97K$ 913.97K

--
----

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

27.38M
27.38M 27.38M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Haystack er $ 913.97K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HAY er 27.38M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.34M.

Haystack (HAY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Haystack til USD $ -0.00044297965683457.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Haystack til USD $ -0.0007239755.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Haystack til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Haystack til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00044297965683457-1.30%
30 dage$ -0.0007239755-2.16%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Haystack (HAY)

Haystack delivers the first mobile-native DeFi experience on the Algorand blockchain. By pairing institutional-grade infrastructure with consumer-friendly design, it removes traditional barriers to participation while preserving the core principles of security and self-custody.

Powered by Deflex’s universal order router, Haystack aggregates liquidity across the Algorand ecosystem to provide best-execution trades, real-time portfolio analytics, and yield opportunities. The $HAY utility token aligns platform success with token holders by funding an automated buy-and-burn, unlocking fee discounts, and granting access to enhanced yield opportunities.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Haystack (HAY) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Haystack Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Haystack (HAY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Haystack (HAY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Haystack.

Tjek Haystack prisprediktion nu!

HAY til lokale valutaer

Haystack (HAY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Haystack (HAY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HAY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Haystack (HAY)

Hvor meget er Haystack (HAY) værd i dag?
Den direkte HAY pris i USD er 0.03337831 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HAY til USD pris?
Den aktuelle pris på HAYtil USD er $ 0.03337831. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Haystack?
Markedsværdien for HAY er $ 913.97K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HAY?
Den cirkulerende forsyning af HAY er 27.38M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HAY?
HAY opnåede en ATH-pris på 0.056328 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HAY?
HAY så en ATL-pris på 0.02587991 USD.
Hvad er handelsvolumen for HAY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HAY er -- USD.
Bliver HAY højere i år?
HAY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HAY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:47:40 (UTC+8)

Haystack (HAY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,036.58
$110,036.58$110,036.58

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.23
$3,873.23$3,873.23

-0.57%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02902
$0.02902$0.02902

-3.42%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.05%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,036.58
$110,036.58$110,036.58

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.23
$3,873.23$3,873.23

-0.57%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.05%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.98
$72.98$72.98

+2.91%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.008
$20.008$20.008

+4.72%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07713
$0.07713$0.07713

+54.26%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000459
$0.000459$0.000459

+168.42%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005536
$0.00005536$0.00005536

+88.17%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032001
$0.0032001$0.0032001

+56.89%