Haystack (HAY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.03303245 24H høj $ 0.03385379 All Time High $ 0.056328 Laveste pris $ 0.02587991 Prisændring (1H) +0.39% Prisændring (1D) -1.30% Prisændring (7D) -8.75%

Haystack (HAY) realtidsprisen er $0.03337831. I løbet af de sidste 24 timer har HAY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03303245 og et højdepunkt på $ 0.03385379, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HAYs højeste pris nogensinde er $ 0.056328, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02587991.

Når det gælder kortsigtet performance, HAY har ændret sig med +0.39% i løbet af den sidste time, -1.30% i løbet af 24 timer og -8.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Haystack (HAY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 913.97K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.34M Cirkulationsforsyning 27.38M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Haystack er $ 913.97K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HAY er 27.38M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.34M.