Hvad er Hatch (HATCH)

$HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Hatch (HATCH) Ressource Officiel hjemmeside