HAMZ (HAMZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000764 $ 0.00000764 $ 0.00000764 24H lav $ 0.00000778 $ 0.00000778 $ 0.00000778 24H høj 24H lav $ 0.00000764$ 0.00000764 $ 0.00000764 24H høj $ 0.00000778$ 0.00000778 $ 0.00000778 All Time High $ 0.00005479$ 0.00005479 $ 0.00005479 Laveste pris $ 0.00000728$ 0.00000728 $ 0.00000728 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.33% Prisændring (7D) -9.88% Prisændring (7D) -9.88%

HAMZ (HAMZ) realtidsprisen er $0.00000773. I løbet af de sidste 24 timer har HAMZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000764 og et højdepunkt på $ 0.00000778, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HAMZs højeste pris nogensinde er $ 0.00005479, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000728.

Når det gælder kortsigtet performance, HAMZ har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.33% i løbet af 24 timer og -9.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HAMZ (HAMZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K Cirkulationsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Samlet Udbud 999,935,348.969213 999,935,348.969213 999,935,348.969213

Den nuværende markedsværdi på HAMZ er $ 7.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HAMZ er 999.94M, med et samlet udbud på 999935348.969213. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.73K.