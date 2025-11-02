HAiO (HAIO) Prisoplysninger (USD)

HAiO (HAIO) realtidsprisen er $0.0189438. I løbet af de sidste 24 timer har HAIO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01870528 og et højdepunkt på $ 0.01996017, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HAIOs højeste pris nogensinde er $ 0.04475526, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01719764.

Når det gælder kortsigtet performance, HAIO har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, -5.09% i løbet af 24 timer og -9.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HAiO (HAIO) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på HAiO er $ 5.54M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HAIO er 292.98M, med et samlet udbud på 999987376.5933496. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.91M.