GUSD (GUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.998726 $ 0.998726 $ 0.998726 24H lav $ 0.999922 $ 0.999922 $ 0.999922 24H høj 24H lav $ 0.998726$ 0.998726 $ 0.998726 24H høj $ 0.999922$ 0.999922 $ 0.999922 All Time High $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Laveste pris $ 0.98989$ 0.98989 $ 0.98989 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) -0.00% Prisændring (7D) -0.02% Prisændring (7D) -0.02%

GUSD (GUSD) realtidsprisen er $0.999306. I løbet af de sidste 24 timer har GUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.998726 og et højdepunkt på $ 0.999922, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.019, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.98989.

Når det gælder kortsigtet performance, GUSD har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, -0.00% i løbet af 24 timer og -0.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GUSD (GUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 149.69M$ 149.69M $ 149.69M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 319.80M$ 319.80M $ 319.80M Cirkulationsforsyning 149.79M 149.79M 149.79M Samlet Udbud 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på GUSD er $ 149.69M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GUSD er 149.79M, med et samlet udbud på 320000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 319.80M.