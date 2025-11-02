GULL (GULL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0147066$ 0.0147066 $ 0.0147066 Laveste pris $ 0.00016522$ 0.00016522 $ 0.00016522 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

GULL (GULL) realtidsprisen er $0.00016523. I løbet af de sidste 24 timer har GULL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GULLs højeste pris nogensinde er $ 0.0147066, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00016522.

Når det gælder kortsigtet performance, GULL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GULL (GULL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 82.62K$ 82.62K $ 82.62K Cirkulationsforsyning 42.83M 42.83M 42.83M Samlet Udbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på GULL er $ 7.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GULL er 42.83M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 82.62K.