GUANO (GUANO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00017121 $ 0.00017121 $ 0.00017121 24H lav $ 0.00019022 $ 0.00019022 $ 0.00019022 24H høj 24H lav $ 0.00017121$ 0.00017121 $ 0.00017121 24H høj $ 0.00019022$ 0.00019022 $ 0.00019022 All Time High $ 0.00103775$ 0.00103775 $ 0.00103775 Laveste pris $ 0.00016146$ 0.00016146 $ 0.00016146 Prisændring (1H) +0.48% Prisændring (1D) +10.50% Prisændring (7D) +7.92% Prisændring (7D) +7.92%

GUANO (GUANO) realtidsprisen er $0.00019033. I løbet af de sidste 24 timer har GUANO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00017121 og et højdepunkt på $ 0.00019022, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GUANOs højeste pris nogensinde er $ 0.00103775, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00016146.

Når det gælder kortsigtet performance, GUANO har ændret sig med +0.48% i løbet af den sidste time, +10.50% i løbet af 24 timer og +7.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GUANO (GUANO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 135.29K$ 135.29K $ 135.29K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 160.85K$ 160.85K $ 160.85K Cirkulationsforsyning 711.70M 711.70M 711.70M Samlet Udbud 846,148,321.6214261 846,148,321.6214261 846,148,321.6214261

Den nuværende markedsværdi på GUANO er $ 135.29K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GUANO er 711.70M, med et samlet udbud på 846148321.6214261. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 160.85K.