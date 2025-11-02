UdvekslingDEX+
Den direkte GUANO pris i dag er 0.00019033 USD. Følg med i realtid GUANO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GUANO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GUANO

GUANO Prisinfo

Hvad er GUANO

GUANO Officiel hjemmeside

GUANO Tokenomics

GUANO Prisprognose

GUANO Pris (GUANO)

Ikke noteret

1 GUANO til USD direkte pris:

$0.00019062
$0.00019062
+10.60%1D
GUANO (GUANO) Live prisdiagram
GUANO (GUANO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00017121
$ 0.00017121
24H lav
$ 0.00019022
$ 0.00019022
24H høj

$ 0.00017121
$ 0.00017121

$ 0.00019022
$ 0.00019022

$ 0.00103775
$ 0.00103775

$ 0.00016146
$ 0.00016146

+0.48%

+10.50%

+7.92%

+7.92%

GUANO (GUANO) realtidsprisen er $0.00019033. I løbet af de sidste 24 timer har GUANO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00017121 og et højdepunkt på $ 0.00019022, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GUANOs højeste pris nogensinde er $ 0.00103775, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00016146.

Når det gælder kortsigtet performance, GUANO har ændret sig med +0.48% i løbet af den sidste time, +10.50% i løbet af 24 timer og +7.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GUANO (GUANO) Markedsinformation

$ 135.29K
$ 135.29K

--
--

$ 160.85K
$ 160.85K

711.70M
711.70M

846,148,321.6214261
846,148,321.6214261

Den nuværende markedsværdi på GUANO er $ 135.29K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GUANO er 711.70M, med et samlet udbud på 846148321.6214261. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 160.85K.

GUANO (GUANO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af GUANO til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af GUANO til USD $ -0.0000135264.
I de sidste 60 dage var prisændringen af GUANO til USD $ -0.0000440557.
I de sidste 90 dage var prisændringen af GUANO til USD $ -0.0000754207387950626.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+10.50%
30 dage$ -0.0000135264-7.10%
60 dage$ -0.0000440557-23.14%
90 dage$ -0.0000754207387950626-28.38%

Hvad er GUANO (GUANO)

Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.

At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.

The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.

Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.

But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.

In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

GUANO (GUANO) Ressource

Officiel hjemmeside

GUANO Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil GUANO (GUANO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine GUANO (GUANO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for GUANO.

Tjek GUANO prisprediktion nu!

GUANO til lokale valutaer

GUANO (GUANO) Tokenomics

At forstå tokenomics for GUANO (GUANO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GUANO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om GUANO (GUANO)

Hvor meget er GUANO (GUANO) værd i dag?
Den direkte GUANO pris i USD er 0.00019033 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GUANO til USD pris?
Den aktuelle pris på GUANOtil USD er $ 0.00019033. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af GUANO?
Markedsværdien for GUANO er $ 135.29K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GUANO?
Den cirkulerende forsyning af GUANO er 711.70M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GUANO?
GUANO opnåede en ATH-pris på 0.00103775 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GUANO?
GUANO så en ATL-pris på 0.00016146 USD.
Hvad er handelsvolumen for GUANO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GUANO er -- USD.
Bliver GUANO højere i år?
GUANO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GUANO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
