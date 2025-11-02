GROKCHAIN (GROKCHAIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001193 $ 0.00001193 $ 0.00001193 24H lav $ 0.00001204 $ 0.00001204 $ 0.00001204 24H høj 24H lav $ 0.00001193$ 0.00001193 $ 0.00001193 24H høj $ 0.00001204$ 0.00001204 $ 0.00001204 All Time High $ 0.00299593$ 0.00299593 $ 0.00299593 Laveste pris $ 0.00001161$ 0.00001161 $ 0.00001161 Prisændring (1H) +1.05% Prisændring (1D) +0.53% Prisændring (7D) -5.26% Prisændring (7D) -5.26%

GROKCHAIN (GROKCHAIN) realtidsprisen er $0.00001207. I løbet af de sidste 24 timer har GROKCHAIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001193 og et højdepunkt på $ 0.00001204, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GROKCHAINs højeste pris nogensinde er $ 0.00299593, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001161.

Når det gælder kortsigtet performance, GROKCHAIN har ændret sig med +1.05% i løbet af den sidste time, +0.53% i løbet af 24 timer og -5.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GROKCHAIN (GROKCHAIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K Cirkulationsforsyning 999.47M 999.47M 999.47M Samlet Udbud 999,466,402.503436 999,466,402.503436 999,466,402.503436

Den nuværende markedsværdi på GROKCHAIN er $ 12.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GROKCHAIN er 999.47M, med et samlet udbud på 999466402.503436. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.03K.