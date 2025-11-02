Grodo AI (GRODO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.37% Prisændring (1D) -29.85% Prisændring (7D) -47.40% Prisændring (7D) -47.40%

Grodo AI (GRODO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GRODO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GRODOs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GRODO har ændret sig med +0.37% i løbet af den sidste time, -29.85% i løbet af 24 timer og -47.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Grodo AI (GRODO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 133.11K$ 133.11K $ 133.11K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 133.11K$ 133.11K $ 133.11K Cirkulationsforsyning 101.15B 101.15B 101.15B Samlet Udbud 101,154,467,131.75185 101,154,467,131.75185 101,154,467,131.75185

Den nuværende markedsværdi på Grodo AI er $ 133.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GRODO er 101.15B, med et samlet udbud på 101154467131.75185. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 133.11K.