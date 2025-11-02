GRIND (GRIND) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -1.99% Prisændring (1D) -2.32% Prisændring (7D) -5.51% Prisændring (7D) -5.51%

GRIND (GRIND) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GRIND handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GRINDs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GRIND har ændret sig med -1.99% i løbet af den sidste time, -2.32% i løbet af 24 timer og -5.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GRIND (GRIND) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Cirkulationsforsyning 77.78B 77.78B 77.78B Samlet Udbud 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

Den nuværende markedsværdi på GRIND er $ 1.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GRIND er 77.78B, med et samlet udbud på 77777777777.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.08M.