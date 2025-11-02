Green (GREEN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +2.53% Prisændring (1D) +4.31% Prisændring (7D) +105.80%

Green (GREEN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GREEN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GREENs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GREEN har ændret sig med +2.53% i løbet af den sidste time, +4.31% i løbet af 24 timer og +105.80% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Green (GREEN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 24.29M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 24.29M Cirkulationsforsyning 47.64B Samlet Udbud 47,638,828,414.42401

Den nuværende markedsværdi på Green er $ 24.29M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GREEN er 47.64B, med et samlet udbud på 47638828414.42401. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 24.29M.