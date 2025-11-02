GRDM (GRDM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02841479$ 0.02841479 $ 0.02841479 Laveste pris $ 0.01535586$ 0.01535586 $ 0.01535586 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -0.86% Prisændring (7D) -0.86%

GRDM (GRDM) realtidsprisen er $0.01741862. I løbet af de sidste 24 timer har GRDM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GRDMs højeste pris nogensinde er $ 0.02841479, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01535586.

Når det gælder kortsigtet performance, GRDM har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -0.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GRDM (GRDM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 17.42M$ 17.42M $ 17.42M Cirkulationsforsyning 400.00M 400.00M 400.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på GRDM er $ 6.97M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GRDM er 400.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.42M.