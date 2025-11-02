GPUAI (GPUAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00571479 $ 0.00571479 $ 0.00571479 24H lav $ 0.0103012 $ 0.0103012 $ 0.0103012 24H høj 24H lav $ 0.00571479$ 0.00571479 $ 0.00571479 24H høj $ 0.0103012$ 0.0103012 $ 0.0103012 All Time High $ 0.6198$ 0.6198 $ 0.6198 Laveste pris $ 0.00437792$ 0.00437792 $ 0.00437792 Prisændring (1H) +9.33% Prisændring (1D) +44.23% Prisændring (7D) +18.44% Prisændring (7D) +18.44%

GPUAI (GPUAI) realtidsprisen er $0.00826239. I løbet af de sidste 24 timer har GPUAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00571479 og et højdepunkt på $ 0.0103012, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GPUAIs højeste pris nogensinde er $ 0.6198, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00437792.

Når det gælder kortsigtet performance, GPUAI har ændret sig med +9.33% i løbet af den sidste time, +44.23% i løbet af 24 timer og +18.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GPUAI (GPUAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 533.16K$ 533.16K $ 533.16K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 866.93K$ 866.93K $ 866.93K Cirkulationsforsyning 61.50M 61.50M 61.50M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på GPUAI er $ 533.16K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GPUAI er 61.50M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 866.93K.