GOTM (GOTM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00238091 $ 0.00238091 $ 0.00238091 24H lav $ 0.00246348 $ 0.00246348 $ 0.00246348 24H høj 24H lav $ 0.00238091$ 0.00238091 $ 0.00238091 24H høj $ 0.00246348$ 0.00246348 $ 0.00246348 All Time High $ 0.00423586$ 0.00423586 $ 0.00423586 Laveste pris $ 0.00234703$ 0.00234703 $ 0.00234703 Prisændring (1H) +0.29% Prisændring (1D) -1.94% Prisændring (7D) -5.69% Prisændring (7D) -5.69%

GOTM (GOTM) realtidsprisen er $0.00240154. I løbet af de sidste 24 timer har GOTM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00238091 og et højdepunkt på $ 0.00246348, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOTMs højeste pris nogensinde er $ 0.00423586, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00234703.

Når det gælder kortsigtet performance, GOTM har ændret sig med +0.29% i løbet af den sidste time, -1.94% i løbet af 24 timer og -5.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GOTM (GOTM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 416.77K$ 416.77K $ 416.77K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Cirkulationsforsyning 173.54M 173.54M 173.54M Samlet Udbud 992,884,642.2625601 992,884,642.2625601 992,884,642.2625601

Den nuværende markedsværdi på GOTM er $ 416.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOTM er 173.54M, med et samlet udbud på 992884642.2625601. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.38M.