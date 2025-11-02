Gorilla (GORILLA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00171654 24H lav $ 0.00191507 24H høj All Time High $ 0.01120028 Laveste pris $ 0.0011281 Prisændring (1H) -0.05% Prisændring (1D) -7.84% Prisændring (7D) -30.01%

Gorilla (GORILLA) realtidsprisen er $0.00175585. I løbet af de sidste 24 timer har GORILLA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00171654 og et højdepunkt på $ 0.00191507, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GORILLAs højeste pris nogensinde er $ 0.01120028, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0011281.

Når det gælder kortsigtet performance, GORILLA har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -7.84% i løbet af 24 timer og -30.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gorilla (GORILLA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.76M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.76M Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Gorilla er $ 1.76M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GORILLA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.76M.