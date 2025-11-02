goodcryptoX (GOOD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.069765 $ 0.069765 $ 0.069765 24H lav $ 0.071305 $ 0.071305 $ 0.071305 24H høj 24H lav $ 0.069765$ 0.069765 $ 0.069765 24H høj $ 0.071305$ 0.071305 $ 0.071305 All Time High $ 0.186012$ 0.186012 $ 0.186012 Laveste pris $ 0.059693$ 0.059693 $ 0.059693 Prisændring (1H) +0.44% Prisændring (1D) -1.48% Prisændring (7D) -2.80% Prisændring (7D) -2.80%

goodcryptoX (GOOD) realtidsprisen er $0.07016. I løbet af de sidste 24 timer har GOOD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.069765 og et højdepunkt på $ 0.071305, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOODs højeste pris nogensinde er $ 0.186012, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.059693.

Når det gælder kortsigtet performance, GOOD har ændret sig med +0.44% i løbet af den sidste time, -1.48% i løbet af 24 timer og -2.80% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

goodcryptoX (GOOD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 70.16M$ 70.16M $ 70.16M Cirkulationsforsyning 21.20M 21.20M 21.20M Samlet Udbud 999,939,735.4221724 999,939,735.4221724 999,939,735.4221724

Den nuværende markedsværdi på goodcryptoX er $ 1.49M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOOD er 21.20M, med et samlet udbud på 999939735.4221724. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 70.16M.