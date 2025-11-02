Gomble (GM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01151981 24H lav $ 0.01182883 24H høj Prisændring (1H) -0.05% Prisændring (1D) -1.21% Prisændring (7D) +11.42%

Gomble (GM) realtidsprisen er $0.0115209. I løbet af de sidste 24 timer har GM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01151981 og et højdepunkt på $ 0.01182883, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GMs højeste pris nogensinde er $ 0.06274, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00848022.

Når det gælder kortsigtet performance, GM har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -1.21% i løbet af 24 timer og +11.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gomble (GM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.18M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.52M Cirkulationsforsyning 276.03M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Gomble er $ 3.18M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GM er 276.03M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.52M.