Goldn (GOLDN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00104194 $ 0.00104194 $ 0.00104194 24H lav $ 0.00107835 $ 0.00107835 $ 0.00107835 24H høj 24H lav $ 0.00104194$ 0.00104194 $ 0.00104194 24H høj $ 0.00107835$ 0.00107835 $ 0.00107835 All Time High $ 0.00218317$ 0.00218317 $ 0.00218317 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) +0.12% Prisændring (7D) +1.41% Prisændring (7D) +1.41%

Goldn (GOLDN) realtidsprisen er $0.00104966. I løbet af de sidste 24 timer har GOLDN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00104194 og et højdepunkt på $ 0.00107835, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOLDNs højeste pris nogensinde er $ 0.00218317, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GOLDN har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +0.12% i løbet af 24 timer og +1.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Goldn (GOLDN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.69M$ 14.69M $ 14.69M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.69M$ 14.69M $ 14.69M Cirkulationsforsyning 14.00B 14.00B 14.00B Samlet Udbud 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Goldn er $ 14.69M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOLDN er 14.00B, med et samlet udbud på 14000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.69M.