Golddigger (GDIG) Prisoplysninger (USD)

Golddigger (GDIG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GDIG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GDIGs højeste pris nogensinde er $ 0.00135633, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GDIG har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, -0.81% i løbet af 24 timer og -0.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Golddigger (GDIG) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Golddigger er $ 460.34K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GDIG er 993.72M, med et samlet udbud på 993724005.992372. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 460.34K.