Den direkte GOBL pris i dag er 0.00002524 USD. Følg med i realtid GOBL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GOBL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GOBL

GOBL Prisinfo

Hvad er GOBL

GOBL Officiel hjemmeside

GOBL Tokenomics

GOBL Prisprognose

GOBL Logo

GOBL Pris (GOBL)

Ikke noteret

+0.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
GOBL (GOBL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:58:20 (UTC+8)

GOBL (GOBL) Prisoplysninger (USD)

GOBL (GOBL) realtidsprisen er $0.00002524. I løbet af de sidste 24 timer har GOBL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00002509 og et højdepunkt på $ 0.00002533, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOBLs højeste pris nogensinde er $ 0.00057879, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000245.

Når det gælder kortsigtet performance, GOBL har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, +0.20% i løbet af 24 timer og -4.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GOBL (GOBL) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på GOBL er $ 12.62K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOBL er 500.00M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.62K.

GOBL (GOBL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af GOBL til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af GOBL til USD $ -0.0000126696.
I de sidste 60 dage var prisændringen af GOBL til USD $ -0.0000178745.
I de sidste 90 dage var prisændringen af GOBL til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.20%
30 dage$ -0.0000126696-50.19%
60 dage$ -0.0000178745-70.81%
90 dage$ 0--

Hvad er GOBL (GOBL)

GOBL has been lurking in the shadows, stacking energy while carefully wathcing the jeets. He’s been watching. Waiting. Plotting. Now the chains are rattling. It’s time to unleash.

GOBL isn’t here to play nice. He’s here to seize BASE and etch his face into the culture of crypto forever. No more sidelines, no more sleep. This is the uprising. GOBL is chaos. A symbol of trust when nothing feels safe. GOBL is a rebellion wrapped in a meme, powered by the horde.

This isn’t just another project. This is GOBL season.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

GOBL (GOBL) Ressource

Officiel hjemmeside

GOBL Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil GOBL (GOBL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine GOBL (GOBL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for GOBL.

Tjek GOBL prisprediktion nu!

GOBL til lokale valutaer

GOBL (GOBL) Tokenomics

At forstå tokenomics for GOBL (GOBL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GOBL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om GOBL (GOBL)

Hvor meget er GOBL (GOBL) værd i dag?
Den direkte GOBL pris i USD er 0.00002524 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GOBL til USD pris?
Den aktuelle pris på GOBLtil USD er $ 0.00002524. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af GOBL?
Markedsværdien for GOBL er $ 12.62K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GOBL?
Den cirkulerende forsyning af GOBL er 500.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GOBL?
GOBL opnåede en ATH-pris på 0.00057879 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GOBL?
GOBL så en ATL-pris på 0.0000245 USD.
Hvad er handelsvolumen for GOBL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GOBL er -- USD.
Bliver GOBL højere i år?
GOBL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GOBL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
GOBL (GOBL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

