GOBL (GOBL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00002509 $ 0.00002509 $ 0.00002509 24H lav $ 0.00002533 $ 0.00002533 $ 0.00002533 24H høj 24H lav $ 0.00002509$ 0.00002509 $ 0.00002509 24H høj $ 0.00002533$ 0.00002533 $ 0.00002533 All Time High $ 0.00057879$ 0.00057879 $ 0.00057879 Laveste pris $ 0.0000245$ 0.0000245 $ 0.0000245 Prisændring (1H) +0.11% Prisændring (1D) +0.20% Prisændring (7D) -4.77% Prisændring (7D) -4.77%

GOBL (GOBL) realtidsprisen er $0.00002524. I løbet af de sidste 24 timer har GOBL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00002509 og et højdepunkt på $ 0.00002533, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOBLs højeste pris nogensinde er $ 0.00057879, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000245.

Når det gælder kortsigtet performance, GOBL har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, +0.20% i løbet af 24 timer og -4.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GOBL (GOBL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.62K$ 12.62K $ 12.62K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.62K$ 12.62K $ 12.62K Cirkulationsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Samlet Udbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på GOBL er $ 12.62K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOBL er 500.00M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.62K.