Glidr (GLIDR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.16 24H lav $ 1.19 24H høj All Time High $ 1.24 Laveste pris $ 1.083 Prisændring (1H) +1.17% Prisændring (1D) +0.91% Prisændring (7D) +1.04%

Glidr (GLIDR) realtidsprisen er $1.18. I løbet af de sidste 24 timer har GLIDR handlet mellem et lavpunkt på $ 1.16 og et højdepunkt på $ 1.19, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GLIDRs højeste pris nogensinde er $ 1.24, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.083.

Når det gælder kortsigtet performance, GLIDR har ændret sig med +1.17% i løbet af den sidste time, +0.91% i løbet af 24 timer og +1.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Glidr (GLIDR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 37.66M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 117.84M Cirkulationsforsyning 31.96M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Glidr er $ 37.66M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GLIDR er 31.96M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 117.84M.