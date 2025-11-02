GIFT (GIFT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.128607 $ 0.128607 $ 0.128607 24H lav $ 0.128675 $ 0.128675 $ 0.128675 24H høj 24H lav $ 0.128607$ 0.128607 $ 0.128607 24H høj $ 0.128675$ 0.128675 $ 0.128675 All Time High $ 0.140837$ 0.140837 $ 0.140837 Laveste pris $ 0.118325$ 0.118325 $ 0.118325 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) -2.72% Prisændring (7D) -2.72%

GIFT (GIFT) realtidsprisen er $0.128654. I løbet af de sidste 24 timer har GIFT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.128607 og et højdepunkt på $ 0.128675, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GIFTs højeste pris nogensinde er $ 0.140837, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.118325.

Når det gælder kortsigtet performance, GIFT har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og -2.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GIFT (GIFT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 403.99K$ 403.99K $ 403.99K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 403.99K$ 403.99K $ 403.99K Cirkulationsforsyning 3.14M 3.14M 3.14M Samlet Udbud 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

Den nuværende markedsværdi på GIFT er $ 403.99K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GIFT er 3.14M, med et samlet udbud på 3140135.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 403.99K.