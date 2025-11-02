Get Bagged (BAGGED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001492 $ 0.00001492 $ 0.00001492 24H lav $ 0.00004338 $ 0.00004338 $ 0.00004338 24H høj 24H lav $ 0.00001492$ 0.00001492 $ 0.00001492 24H høj $ 0.00004338$ 0.00004338 $ 0.00004338 All Time High $ 0.00032414$ 0.00032414 $ 0.00032414 Laveste pris $ 0.00000721$ 0.00000721 $ 0.00000721 Prisændring (1H) +200.27% Prisændring (1D) +174.25% Prisændring (7D) +221.66% Prisændring (7D) +221.66%

Get Bagged (BAGGED) realtidsprisen er $0.00004493. I løbet af de sidste 24 timer har BAGGED handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001492 og et højdepunkt på $ 0.00004338, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BAGGEDs højeste pris nogensinde er $ 0.00032414, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000721.

Når det gælder kortsigtet performance, BAGGED har ændret sig med +200.27% i løbet af den sidste time, +174.25% i løbet af 24 timer og +221.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Get Bagged (BAGGED) Markedsinformation

Markedsværdi $ 44.92K$ 44.92K $ 44.92K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 44.92K$ 44.92K $ 44.92K Cirkulationsforsyning 999.80M 999.80M 999.80M Samlet Udbud 999,800,313.2714632 999,800,313.2714632 999,800,313.2714632

Den nuværende markedsværdi på Get Bagged er $ 44.92K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BAGGED er 999.80M, med et samlet udbud på 999800313.2714632. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 44.92K.