Genopets (GENE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00653955 $ 0.00653955 $ 0.00653955 24H lav $ 0.00671479 $ 0.00671479 $ 0.00671479 24H høj 24H lav $ 0.00653955$ 0.00653955 $ 0.00653955 24H høj $ 0.00671479$ 0.00671479 $ 0.00671479 All Time High $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 Laveste pris $ 0.00512048$ 0.00512048 $ 0.00512048 Prisændring (1H) +0.18% Prisændring (1D) +1.53% Prisændring (7D) -9.34% Prisændring (7D) -9.34%

Genopets (GENE) realtidsprisen er $0.00666439. I løbet af de sidste 24 timer har GENE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00653955 og et højdepunkt på $ 0.00671479, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GENEs højeste pris nogensinde er $ 37.83, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00512048.

Når det gælder kortsigtet performance, GENE har ændret sig med +0.18% i løbet af den sidste time, +1.53% i løbet af 24 timer og -9.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Genopets (GENE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 568.45K$ 568.45K $ 568.45K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 666.44K$ 666.44K $ 666.44K Cirkulationsforsyning 85.30M 85.30M 85.30M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Genopets er $ 568.45K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GENE er 85.30M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 666.44K.