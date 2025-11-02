Gemo (GEMO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00067985 24H lav $ 0.00070517 24H høj Prisændring (1H) +0.24% Prisændring (1D) -1.64% Prisændring (7D) -5.20%

Gemo (GEMO) realtidsprisen er $0.0006895. I løbet af de sidste 24 timer har GEMO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00067985 og et højdepunkt på $ 0.00070517, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GEMOs højeste pris nogensinde er $ 0.00097812, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00065067.

Når det gælder kortsigtet performance, GEMO har ændret sig med +0.24% i løbet af den sidste time, -1.64% i løbet af 24 timer og -5.20% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gemo (GEMO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 689.48K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 689.48K Cirkulationsforsyning 999.97M Samlet Udbud 999,965,020.466369

Den nuværende markedsværdi på Gemo er $ 689.48K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GEMO er 999.97M, med et samlet udbud på 999965020.466369. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 689.48K.