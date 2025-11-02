GEM (GEM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00033079$ 0.00033079 $ 0.00033079 Laveste pris $ 0.00001241$ 0.00001241 $ 0.00001241 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +8.49% Prisændring (7D) +8.49%

GEM (GEM) realtidsprisen er $0.00001539. I løbet af de sidste 24 timer har GEM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GEMs højeste pris nogensinde er $ 0.00033079, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001241.

Når det gælder kortsigtet performance, GEM har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +8.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GEM (GEM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.39K$ 15.39K $ 15.39K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.39K$ 15.39K $ 15.39K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på GEM er $ 15.39K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GEM er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.39K.