Den direkte Gasspas pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid GASS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GASS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GASS

GASS Prisinfo

Hvad er GASS

GASS Officiel hjemmeside

GASS Tokenomics

GASS Prisprognose

Gasspas Pris (GASS)

1 GASS til USD direkte pris:

--
----
-10.10%1D
USD
Gasspas (GASS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:40:09 (UTC+8)

Gasspas (GASS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.96%

-10.12%

-15.88%

-15.88%

Gasspas (GASS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GASS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GASSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GASS har ændret sig med -1.96% i løbet af den sidste time, -10.12% i løbet af 24 timer og -15.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gasspas (GASS) Markedsinformation

$ 784.43K
$ 784.43K$ 784.43K

--
----

$ 784.43K
$ 784.43K$ 784.43K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Gasspas er $ 784.43K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GASS er 420.69T, med et samlet udbud på 420690000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 784.43K.

Gasspas (GASS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Gasspas til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Gasspas til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Gasspas til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Gasspas til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-10.12%
30 dage$ 0-47.90%
60 dage$ 0-49.47%
90 dage$ 0--

Hvad er Gasspas (GASS)

Featured in Matt Furies latest book Cortex Vortex as Ratos nemesis. The character is also part of ZOGZ which confirms its real name.

Matt Furie, the artist best known for creating Pepe the Frog, has been working on a new book. The news comes from his editor, who goes by the handle @beuys_on_sale_ on Instagram. In a recent post, the editor hinted at an upcoming project featuring new characters named Gasspas and Rato. Gasspas’s visual appearance can be inferred from the artwork. In one illustration, Gasspas is depicted looming over two rats (Rato and Wat), gazing down at them in a menacing way (an image that has circulated among collectors). This inferred that Gasspas is Ratos nemesis in the new book Cortex Vortex reinforced by community quips that “cats eat rats”. Gasspas debuted as part of ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations by Matt Furie launched in May 2023.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Gasspas (GASS) Ressource

Officiel hjemmeside

Gasspas Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Gasspas (GASS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Gasspas (GASS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Gasspas.

Tjek Gasspas prisprediktion nu!

GASS til lokale valutaer

Gasspas (GASS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Gasspas (GASS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GASS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Gasspas (GASS)

Hvor meget er Gasspas (GASS) værd i dag?
Den direkte GASS pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GASS til USD pris?
Den aktuelle pris på GASStil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Gasspas?
Markedsværdien for GASS er $ 784.43K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GASS?
Den cirkulerende forsyning af GASS er 420.69T USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GASS?
GASS opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GASS?
GASS så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for GASS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GASS er -- USD.
Bliver GASS højere i år?
GASS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GASS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:40:09 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

