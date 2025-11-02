Gasspas (GASS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -1.96% Prisændring (1D) -10.12% Prisændring (7D) -15.88% Prisændring (7D) -15.88%

Gasspas (GASS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GASS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GASSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GASS har ændret sig med -1.96% i løbet af den sidste time, -10.12% i løbet af 24 timer og -15.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gasspas (GASS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 784.43K$ 784.43K $ 784.43K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 784.43K$ 784.43K $ 784.43K Cirkulationsforsyning 420.69T 420.69T 420.69T Samlet Udbud 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

