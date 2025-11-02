UdvekslingDEX+
Den direkte Gap Tooth Lizard pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid $GAPPY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk $GAPPY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Gap Tooth Lizard pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid $GAPPY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk $GAPPY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om $GAPPY

$GAPPY Prisinfo

Hvad er $GAPPY

$GAPPY Officiel hjemmeside

$GAPPY Tokenomics

$GAPPY Prisprognose

Gap Tooth Lizard Logo

Gap Tooth Lizard Pris ($GAPPY)

Ikke noteret

1 $GAPPY til USD direkte pris:

--
----
+7.30%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:39:50 (UTC+8)

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

+7.36%

-22.59%

-22.59%

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har $GAPPY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $GAPPYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, $GAPPY har ændret sig med -0.22% i løbet af den sidste time, +7.36% i løbet af 24 timer og -22.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Markedsinformation

$ 483.10K
$ 483.10K$ 483.10K

--
----

$ 483.10K
$ 483.10K$ 483.10K

99.91B
99.91B 99.91B

99,906,805,287.48557
99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

Den nuværende markedsværdi på Gap Tooth Lizard er $ 483.10K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $GAPPY er 99.91B, med et samlet udbud på 99906805287.48557. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 483.10K.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Gap Tooth Lizard til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Gap Tooth Lizard til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Gap Tooth Lizard til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Gap Tooth Lizard til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+7.36%
30 dage$ 0-53.35%
60 dage$ 0-72.58%
90 dage$ 0--

Hvad er Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

The celebration of World Computer Money and where it will take us as a society as well as a civilization. We love ethereum and we love vitalik as well as we champion all things that are righteous in the world. We like to dunk on wizards and on purple blockchains. We make memes unlike any project before us and would dare say we produce more than any other token on any chain. We will save all lizards in the entire world eventually.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Ressource

Officiel hjemmeside

Gap Tooth Lizard Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Gap Tooth Lizard ($GAPPY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Gap Tooth Lizard ($GAPPY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Gap Tooth Lizard.

Tjek Gap Tooth Lizard prisprediktion nu!

$GAPPY til lokale valutaer

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Gap Tooth Lizard ($GAPPY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om $GAPPY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Hvor meget er Gap Tooth Lizard ($GAPPY) værd i dag?
Den direkte $GAPPY pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle $GAPPY til USD pris?
Den aktuelle pris på $GAPPYtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Gap Tooth Lizard?
Markedsværdien for $GAPPY er $ 483.10K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af $GAPPY?
Den cirkulerende forsyning af $GAPPY er 99.91B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på $GAPPY?
$GAPPY opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på $GAPPY?
$GAPPY så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for $GAPPY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for $GAPPY er -- USD.
Bliver $GAPPY højere i år?
$GAPPY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se $GAPPY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

