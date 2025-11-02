Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.22% Prisændring (1D) +7.36% Prisændring (7D) -22.59% Prisændring (7D) -22.59%

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har $GAPPY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $GAPPYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, $GAPPY har ændret sig med -0.22% i løbet af den sidste time, +7.36% i løbet af 24 timer og -22.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 483.10K$ 483.10K $ 483.10K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 483.10K$ 483.10K $ 483.10K Cirkulationsforsyning 99.91B 99.91B 99.91B Samlet Udbud 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

Den nuværende markedsværdi på Gap Tooth Lizard er $ 483.10K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $GAPPY er 99.91B, med et samlet udbud på 99906805287.48557. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 483.10K.