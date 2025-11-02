UdvekslingDEX+
Den direkte Game7 pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid G7 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk G7 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Game7 pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid G7 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk G7 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om G7

G7 Prisinfo

Hvad er G7

G7 Whitepaper

G7 Officiel hjemmeside

G7 Tokenomics

G7 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Game7 Logo

Game7 Pris (G7)

Ikke noteret

1 G7 til USD direkte pris:

-13.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Game7 (G7) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:39:43 (UTC+8)

Game7 (G7) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 0.02317852
$ 0
-7.83%

-13.68%

-0.64%

-0.64%

Game7 (G7) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har G7 handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. G7s højeste pris nogensinde er $ 0.02317852, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, G7 har ændret sig med -7.83% i løbet af den sidste time, -13.68% i løbet af 24 timer og -0.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Game7 (G7) Markedsinformation

$ 793.33K
--
$ 3.51M
2.26B
10,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Game7 er $ 793.33K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af G7 er 2.26B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.51M.

Game7 (G7) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Game7 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Game7 til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Game7 til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Game7 til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-13.68%
30 dage$ 0-25.37%
60 dage$ 0-37.78%
90 dage$ 0--

Hvad er Game7 (G7)

Game7 is a permissionless, modular Web3 gaming ecosystem designed to solve the most critical challenges for players and developers: infrastructure, distribution, and sustained player engagement.

The ecosystem is built on several key components:

  • Summon: A user acquisition and retention system that allows players to build their identity, reputation, and participate in economic activities.

  • HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience.

  • World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies.

  • G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem.

Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Game7 (G7) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Game7 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Game7 (G7) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Game7 (G7) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Game7.

Tjek Game7 prisprediktion nu!

G7 til lokale valutaer

Game7 (G7) Tokenomics

At forstå tokenomics for Game7 (G7) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om G7 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Game7 (G7)

Hvor meget er Game7 (G7) værd i dag?
Den direkte G7 pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle G7 til USD pris?
Den aktuelle pris på G7til USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Game7?
Markedsværdien for G7 er $ 793.33K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af G7?
Den cirkulerende forsyning af G7 er 2.26B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på G7?
G7 opnåede en ATH-pris på 0.02317852 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på G7?
G7 så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for G7?
Direkte 24-timers handelsvolumen for G7 er -- USD.
Bliver G7 højere i år?
G7 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se G7 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:39:43 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

