fxhash (FXH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00532925 $ 0.00532925 $ 0.00532925 24H lav $ 0.00562553 $ 0.00562553 $ 0.00562553 24H høj 24H lav $ 0.00532925$ 0.00532925 $ 0.00532925 24H høj $ 0.00562553$ 0.00562553 $ 0.00562553 All Time High $ 0.03486908$ 0.03486908 $ 0.03486908 Laveste pris $ 0.00382405$ 0.00382405 $ 0.00382405 Prisændring (1H) +0.05% Prisændring (1D) -2.44% Prisændring (7D) -6.51% Prisændring (7D) -6.51%

fxhash (FXH) realtidsprisen er $0.00540662. I løbet af de sidste 24 timer har FXH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00532925 og et højdepunkt på $ 0.00562553, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FXHs højeste pris nogensinde er $ 0.03486908, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00382405.

Når det gælder kortsigtet performance, FXH har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, -2.44% i løbet af 24 timer og -6.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

fxhash (FXH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M Cirkulationsforsyning 520.00M 520.00M 520.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på fxhash er $ 2.81M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FXH er 520.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.41M.