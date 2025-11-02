UdvekslingDEX+
Den direkte FUST Token pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid FUST til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FUST prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

FUST Token Pris (FUST)

FUST Token (FUST) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:38:44 (UTC+8)

FUST Token (FUST) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+0.42%

-4.22%

-4.22%

FUST Token (FUST) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FUST handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FUSTs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FUST har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, +0.42% i løbet af 24 timer og -4.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FUST Token (FUST) Markedsinformation

$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M

--
----

$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M

33.00B
33.00B 33.00B

33,000,000,000.0
33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på FUST Token er $ 2.94M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FUST er 33.00B, med et samlet udbud på 33000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.94M.

FUST Token (FUST) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af FUST Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af FUST Token til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af FUST Token til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af FUST Token til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.42%
30 dage$ 0-27.57%
60 dage$ 0-37.71%
90 dage$ 0--

Hvad er FUST Token (FUST)

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

FUST Token (FUST) Ressource

FUST Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil FUST Token (FUST) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine FUST Token (FUST) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for FUST Token.

Tjek FUST Token prisprediktion nu!

FUST til lokale valutaer

FUST Token (FUST) Tokenomics

At forstå tokenomics for FUST Token (FUST) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FUST Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om FUST Token (FUST)

Hvor meget er FUST Token (FUST) værd i dag?
Den direkte FUST pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FUST til USD pris?
Den aktuelle pris på FUSTtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af FUST Token?
Markedsværdien for FUST er $ 2.94M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FUST?
Den cirkulerende forsyning af FUST er 33.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FUST?
FUST opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FUST?
FUST så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for FUST?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FUST er -- USD.
Bliver FUST højere i år?
FUST kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FUST prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
