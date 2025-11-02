FUSION (FSN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00737051 $ 0.00737051 $ 0.00737051 24H lav $ 0.00764105 $ 0.00764105 $ 0.00764105 24H høj 24H lav $ 0.00737051$ 0.00737051 $ 0.00737051 24H høj $ 0.00764105$ 0.00764105 $ 0.00764105 All Time High $ 9.76$ 9.76 $ 9.76 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.26% Prisændring (1D) +3.20% Prisændring (7D) -7.41% Prisændring (7D) -7.41%

FUSION (FSN) realtidsprisen er $0.00761067. I løbet af de sidste 24 timer har FSN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00737051 og et højdepunkt på $ 0.00764105, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FSNs højeste pris nogensinde er $ 9.76, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FSN har ændret sig med +0.26% i løbet af den sidste time, +3.20% i løbet af 24 timer og -7.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FUSION (FSN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 594.83K$ 594.83K $ 594.83K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 598.87K$ 598.87K $ 598.87K Cirkulationsforsyning 78.23M 78.23M 78.23M Samlet Udbud 78,766,088.125 78,766,088.125 78,766,088.125

Den nuværende markedsværdi på FUSION er $ 594.83K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FSN er 78.23M, med et samlet udbud på 78766088.125. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 598.87K.