FUSIO (FUSIO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00609484$ 0.00609484 $ 0.00609484 Laveste pris $ 0.0017627$ 0.0017627 $ 0.0017627 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +1.86% Prisændring (7D) +1.86%

FUSIO (FUSIO) realtidsprisen er $0.00180314. I løbet af de sidste 24 timer har FUSIO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FUSIOs højeste pris nogensinde er $ 0.00609484, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0017627.

Når det gælder kortsigtet performance, FUSIO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +1.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FUSIO (FUSIO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 362.61K$ 362.61K $ 362.61K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Cirkulationsforsyning 201.10M 201.10M 201.10M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på FUSIO er $ 362.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FUSIO er 201.10M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.80M.