Den direkte FUSIO pris i dag er 0.00180314 USD. Følg med i realtid FUSIO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FUSIO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

FUSIO Pris (FUSIO)

Ikke noteret

1 FUSIO til USD direkte pris:

$0.00180314
$0.00180314$0.00180314
0.00%1D
USD
FUSIO (FUSIO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:38:27 (UTC+8)

FUSIO (FUSIO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00609484
$ 0.00609484$ 0.00609484

$ 0.0017627
$ 0.0017627$ 0.0017627

--

--

+1.86%

+1.86%

FUSIO (FUSIO) realtidsprisen er $0.00180314. I løbet af de sidste 24 timer har FUSIO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FUSIOs højeste pris nogensinde er $ 0.00609484, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0017627.

Når det gælder kortsigtet performance, FUSIO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +1.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FUSIO (FUSIO) Markedsinformation

$ 362.61K
$ 362.61K$ 362.61K

--
----

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

201.10M
201.10M 201.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på FUSIO er $ 362.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FUSIO er 201.10M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.80M.

FUSIO (FUSIO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af FUSIO til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af FUSIO til USD $ -0.0005012882.
I de sidste 60 dage var prisændringen af FUSIO til USD $ -0.0010831186.
I de sidste 90 dage var prisændringen af FUSIO til USD $ -0.0033097641436319056.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0005012882-27.80%
60 dage$ -0.0010831186-60.06%
90 dage$ -0.0033097641436319056-64.73%

Hvad er FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

FUSIO (FUSIO) Ressource

FUSIO Prisprediktion (USD)

FUSIO til lokale valutaer

FUSIO (FUSIO) Tokenomics

At forstå tokenomics for FUSIO (FUSIO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FUSIO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om FUSIO (FUSIO)

Hvor meget er FUSIO (FUSIO) værd i dag?
Den direkte FUSIO pris i USD er 0.00180314 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FUSIO til USD pris?
Den aktuelle pris på FUSIOtil USD er $ 0.00180314. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af FUSIO?
Markedsværdien for FUSIO er $ 362.61K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FUSIO?
Den cirkulerende forsyning af FUSIO er 201.10M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FUSIO?
FUSIO opnåede en ATH-pris på 0.00609484 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FUSIO?
FUSIO så en ATL-pris på 0.0017627 USD.
Hvad er handelsvolumen for FUSIO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FUSIO er -- USD.
Bliver FUSIO højere i år?
FUSIO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FUSIO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:38:27 (UTC+8)

