Fusaka (FUSAKA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.48% Prisændring (1D) -16.17% Prisændring (7D) +20.16% Prisændring (7D) +20.16%

Fusaka (FUSAKA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FUSAKA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FUSAKAs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FUSAKA har ændret sig med +0.48% i løbet af den sidste time, -16.17% i løbet af 24 timer og +20.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fusaka (FUSAKA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Cirkulationsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Samlet Udbud 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Fusaka er $ 1.42M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FUSAKA er 420.69B, med et samlet udbud på 420690000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.42M.