Furucombo (COMBO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00076903 24H høj $ 0.00078598 All Time High $ 6.97 Laveste pris $ 0.00076067 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.12% Prisændring (7D) -2.83%

Furucombo (COMBO) realtidsprisen er $0.00077425. I løbet af de sidste 24 timer har COMBO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00076903 og et højdepunkt på $ 0.00078598, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COMBOs højeste pris nogensinde er $ 6.97, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00076067.

Når det gælder kortsigtet performance, COMBO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.12% i løbet af 24 timer og -2.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Furucombo (COMBO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 37.34K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 77.43K Cirkulationsforsyning 48.23M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Furucombo er $ 37.34K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COMBO er 48.23M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 77.43K.