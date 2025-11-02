Full Moon (FM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01111004 24H lav $ 0.01141578 24H høj All Time High $ 0.04230323 Laveste pris $ 0.00630962 Prisændring (1H) +0.54% Prisændring (1D) +0.54% Prisændring (7D) -2.27%

Full Moon (FM) realtidsprisen er $0.01128561. I løbet af de sidste 24 timer har FM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01111004 og et højdepunkt på $ 0.01141578, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FMs højeste pris nogensinde er $ 0.04230323, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00630962.

Når det gælder kortsigtet performance, FM har ændret sig med +0.54% i løbet af den sidste time, +0.54% i løbet af 24 timer og -2.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Full Moon (FM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.63M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 225.71M Cirkulationsforsyning 321.22M Samlet Udbud 20,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Full Moon er $ 3.63M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FM er 321.22M, med et samlet udbud på 20000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 225.71M.