FTMTOKEN (FTMX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.05903 $ 0.05903 $ 0.05903 24H lav $ 0.062192 $ 0.062192 $ 0.062192 24H høj 24H lav $ 0.05903$ 0.05903 $ 0.05903 24H høj $ 0.062192$ 0.062192 $ 0.062192 All Time High $ 0.137551$ 0.137551 $ 0.137551 Laveste pris $ 0.01575309$ 0.01575309 $ 0.01575309 Prisændring (1H) +0.58% Prisændring (1D) +1.13% Prisændring (7D) +4.66% Prisændring (7D) +4.66%

FTMTOKEN (FTMX) realtidsprisen er $0.061025. I løbet af de sidste 24 timer har FTMX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.05903 og et højdepunkt på $ 0.062192, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FTMXs højeste pris nogensinde er $ 0.137551, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01575309.

Når det gælder kortsigtet performance, FTMX har ændret sig med +0.58% i løbet af den sidste time, +1.13% i løbet af 24 timer og +4.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FTMTOKEN (FTMX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.17M$ 15.17M $ 15.17M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 39.43M$ 39.43M $ 39.43M Cirkulationsforsyning 250.00M 250.00M 250.00M Samlet Udbud 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på FTMTOKEN er $ 15.17M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FTMX er 250.00M, med et samlet udbud på 650000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 39.43M.