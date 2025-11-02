Frost (FROST) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001594 $ 0.00001594 $ 0.00001594 24H lav $ 0.00001683 $ 0.00001683 $ 0.00001683 24H høj 24H lav $ 0.00001594$ 0.00001594 $ 0.00001594 24H høj $ 0.00001683$ 0.00001683 $ 0.00001683 All Time High $ 0.00028548$ 0.00028548 $ 0.00028548 Laveste pris $ 0.00000542$ 0.00000542 $ 0.00000542 Prisændring (1H) +0.12% Prisændring (1D) -2.18% Prisændring (7D) +60.39% Prisændring (7D) +60.39%

Frost (FROST) realtidsprisen er $0.00001604. I løbet af de sidste 24 timer har FROST handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001594 og et højdepunkt på $ 0.00001683, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FROSTs højeste pris nogensinde er $ 0.00028548, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000542.

Når det gælder kortsigtet performance, FROST har ændret sig med +0.12% i løbet af den sidste time, -2.18% i løbet af 24 timer og +60.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Frost (FROST) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Frost er $ 16.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FROST er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.04K.