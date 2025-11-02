UdvekslingDEX+
Den direkte Freya Protocol pris i dag er 0.01100033 USD. Følg med i realtid FREYA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FREYA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Freya Protocol (FREYA) Prisoplysninger (USD)

Freya Protocol (FREYA) realtidsprisen er $0.01100033. I løbet af de sidste 24 timer har FREYA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00935471 og et højdepunkt på $ 0.01158608, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FREYAs højeste pris nogensinde er $ 0.04563979, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FREYA har ændret sig med +2.15% i løbet af den sidste time, +11.11% i løbet af 24 timer og -8.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Freya Protocol (FREYA) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Freya Protocol er $ 5.50M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FREYA er 500.31M, med et samlet udbud på 548599973.8588991. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.03M.

Freya Protocol (FREYA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Freya Protocol til USD $ +0.00110037.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Freya Protocol til USD $ -0.0025720982.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Freya Protocol til USD $ -0.0027377115.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Freya Protocol til USD $ +0.002164546820525263.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00110037+11.11%
30 dage$ -0.0025720982-23.38%
60 dage$ -0.0027377115-24.88%
90 dage$ +0.002164546820525263+24.50%

Hvad er Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Freya Protocol (FREYA) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Freya Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Freya Protocol (FREYA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Freya Protocol (FREYA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Freya Protocol.

Tjek Freya Protocol prisprediktion nu!

FREYA til lokale valutaer

Freya Protocol (FREYA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Freya Protocol (FREYA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FREYA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Freya Protocol (FREYA)

Hvor meget er Freya Protocol (FREYA) værd i dag?
Den direkte FREYA pris i USD er 0.01100033 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FREYA til USD pris?
Den aktuelle pris på FREYAtil USD er $ 0.01100033. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Freya Protocol?
Markedsværdien for FREYA er $ 5.50M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FREYA?
Den cirkulerende forsyning af FREYA er 500.31M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FREYA?
FREYA opnåede en ATH-pris på 0.04563979 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FREYA?
FREYA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for FREYA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FREYA er -- USD.
Bliver FREYA højere i år?
FREYA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FREYA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Freya Protocol (FREYA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

