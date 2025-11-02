Freya Protocol (FREYA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00935471 $ 0.00935471 $ 0.00935471 24H lav $ 0.01158608 $ 0.01158608 $ 0.01158608 24H høj 24H lav $ 0.00935471$ 0.00935471 $ 0.00935471 24H høj $ 0.01158608$ 0.01158608 $ 0.01158608 All Time High $ 0.04563979$ 0.04563979 $ 0.04563979 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +2.15% Prisændring (1D) +11.11% Prisændring (7D) -8.26% Prisændring (7D) -8.26%

Freya Protocol (FREYA) realtidsprisen er $0.01100033. I løbet af de sidste 24 timer har FREYA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00935471 og et højdepunkt på $ 0.01158608, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FREYAs højeste pris nogensinde er $ 0.04563979, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FREYA har ændret sig med +2.15% i løbet af den sidste time, +11.11% i løbet af 24 timer og -8.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Freya Protocol (FREYA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M Cirkulationsforsyning 500.31M 500.31M 500.31M Samlet Udbud 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Den nuværende markedsværdi på Freya Protocol er $ 5.50M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FREYA er 500.31M, med et samlet udbud på 548599973.8588991. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.03M.