FOUR (FOUR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000888 24H lav $ 0.00000897 24H høj All Time High $ 0.0006579 Laveste pris $ 0.00000651 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) +0.37% Prisændring (7D) -4.39%

FOUR (FOUR) realtidsprisen er $0.00000896. I løbet af de sidste 24 timer har FOUR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000888 og et højdepunkt på $ 0.00000897, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FOURs højeste pris nogensinde er $ 0.0006579, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000651.

Når det gælder kortsigtet performance, FOUR har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.37% i løbet af 24 timer og -4.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FOUR (FOUR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.96K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.96K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på FOUR er $ 8.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FOUR er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.96K.