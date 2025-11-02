Foundry (FDRY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0.0010186 $ 0.0010186 $ 0.0010186 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0.0010186$ 0.0010186 $ 0.0010186 All Time High $ 0.00188783$ 0.00188783 $ 0.00188783 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.13% Prisændring (1D) +0.65% Prisændring (7D) -31.97% Prisændring (7D) -31.97%

Foundry (FDRY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FDRY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.0010186, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FDRYs højeste pris nogensinde er $ 0.00188783, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FDRY har ændret sig med +0.13% i løbet af den sidste time, +0.65% i løbet af 24 timer og -31.97% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Foundry (FDRY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 984.20K$ 984.20K $ 984.20K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 984.20K$ 984.20K $ 984.20K Cirkulationsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Samlet Udbud 999,983,685.1586158 999,983,685.1586158 999,983,685.1586158

Den nuværende markedsværdi på Foundry er $ 984.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FDRY er 999.98M, med et samlet udbud på 999983685.1586158. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 984.20K.