Den direkte Forge3 pris i dag er 0.00001734 USD. Følg med i realtid FORGE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FORGE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FORGE

FORGE Prisinfo

Hvad er FORGE

FORGE Whitepaper

FORGE Officiel hjemmeside

FORGE Tokenomics

FORGE Prisprognose

Forge3 Pris (FORGE)

1 FORGE til USD direkte pris:

--
----
-0.70%1D
Forge3 (FORGE) Live prisdiagram
Forge3 (FORGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00001734
$ 0.00001734$ 0.00001734
24H lav
$ 0.00001748
$ 0.00001748$ 0.00001748
24H høj

$ 0.00001734
$ 0.00001734$ 0.00001734

$ 0.00001748
$ 0.00001748$ 0.00001748

$ 0.00024838
$ 0.00024838$ 0.00024838

$ 0.00001659
$ 0.00001659$ 0.00001659

--

-0.73%

-4.55%

-4.55%

Forge3 (FORGE) realtidsprisen er $0.00001734. I løbet af de sidste 24 timer har FORGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001734 og et højdepunkt på $ 0.00001748, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FORGEs højeste pris nogensinde er $ 0.00024838, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001659.

Når det gælder kortsigtet performance, FORGE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.73% i løbet af 24 timer og -4.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Forge3 (FORGE) Markedsinformation

$ 17.33K
$ 17.33K$ 17.33K

--
----

$ 17.33K
$ 17.33K$ 17.33K

999.88M
999.88M 999.88M

999,884,591.7340739
999,884,591.7340739 999,884,591.7340739

Den nuværende markedsværdi på Forge3 er $ 17.33K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FORGE er 999.88M, med et samlet udbud på 999884591.7340739. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.33K.

Forge3 (FORGE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Forge3 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Forge3 til USD $ -0.0000051585.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Forge3 til USD $ -0.0000095905.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Forge3 til USD $ -0.00009486372522917416.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.73%
30 dage$ -0.0000051585-29.74%
60 dage$ -0.0000095905-55.30%
90 dage$ -0.00009486372522917416-84.54%

Hvad er Forge3 (FORGE)

Forge3 is a Web3 collaboration platform built on Solana that connects crypto founders, creators, and developers to bring ideas to life. The platform enables secure deal-making through an on-chain escrow payment system, ensuring both parties in a transaction are protected.

Users can:

Post project ideas or freelance gigs

Connect with top Web3 talent

Collaborate in a trustless environment

Manage payments securely via our smart contract escrow

The $FORGE token powers the Forge3 ecosystem by:

Offering discounted platform fees when used for payments

Driving a deflationary burn mechanism tied to real transaction volume

Creating utility that grows as the network of deals expands

Our mission is to become the trust layer for Web3 work, enabling safe, transparent, and efficient peer-to-peer business transactions across the Solana ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Forge3 (FORGE) Ressource

Forge3 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Forge3 (FORGE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Forge3 (FORGE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Forge3.

Tjek Forge3 prisprediktion nu!

FORGE til lokale valutaer

Forge3 (FORGE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Forge3 (FORGE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FORGE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Forge3 (FORGE)

Hvor meget er Forge3 (FORGE) værd i dag?
Den direkte FORGE pris i USD er 0.00001734 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FORGE til USD pris?
Den aktuelle pris på FORGEtil USD er $ 0.00001734. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Forge3?
Markedsværdien for FORGE er $ 17.33K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FORGE?
Den cirkulerende forsyning af FORGE er 999.88M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FORGE?
FORGE opnåede en ATH-pris på 0.00024838 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FORGE?
FORGE så en ATL-pris på 0.00001659 USD.
Hvad er handelsvolumen for FORGE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FORGE er -- USD.
Bliver FORGE højere i år?
FORGE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FORGE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

