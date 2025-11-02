Forge3 (FORGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001734 $ 0.00001734 $ 0.00001734 24H lav $ 0.00001748 $ 0.00001748 $ 0.00001748 24H høj 24H lav $ 0.00001734$ 0.00001734 $ 0.00001734 24H høj $ 0.00001748$ 0.00001748 $ 0.00001748 All Time High $ 0.00024838$ 0.00024838 $ 0.00024838 Laveste pris $ 0.00001659$ 0.00001659 $ 0.00001659 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.73% Prisændring (7D) -4.55% Prisændring (7D) -4.55%

Forge3 (FORGE) realtidsprisen er $0.00001734. I løbet af de sidste 24 timer har FORGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001734 og et højdepunkt på $ 0.00001748, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FORGEs højeste pris nogensinde er $ 0.00024838, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001659.

Når det gælder kortsigtet performance, FORGE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.73% i løbet af 24 timer og -4.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Forge3 (FORGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K Cirkulationsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Samlet Udbud 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739

Den nuværende markedsværdi på Forge3 er $ 17.33K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FORGE er 999.88M, med et samlet udbud på 999884591.7340739. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.33K.