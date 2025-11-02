Forg (FORG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.11% Prisændring (1D) +1.03% Prisændring (7D) -28.14% Prisændring (7D) -28.14%

Forg (FORG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FORG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FORGs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FORG har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, +1.03% i løbet af 24 timer og -28.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Forg (FORG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 166.31K$ 166.31K $ 166.31K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 166.31K$ 166.31K $ 166.31K Cirkulationsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Samlet Udbud 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Forg er $ 166.31K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FORG er 420.69B, med et samlet udbud på 420690000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 166.31K.