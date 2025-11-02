Foku (FOKU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.13% Prisændring (1D) -0.76% Prisændring (7D) -14.88% Prisændring (7D) -14.88%

Foku (FOKU) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FOKU handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FOKUs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FOKU har ændret sig med -0.13% i løbet af den sidste time, -0.76% i løbet af 24 timer og -14.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Foku (FOKU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 36.13K$ 36.13K $ 36.13K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 36.13K$ 36.13K $ 36.13K Cirkulationsforsyning 973.75M 973.75M 973.75M Samlet Udbud 973,747,449.0568901 973,747,449.0568901 973,747,449.0568901

Den nuværende markedsværdi på Foku er $ 36.13K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FOKU er 973.75M, med et samlet udbud på 973747449.0568901. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 36.13K.