Flo (FLO) realtidsprisen er $0.01557406. I løbet af de sidste 24 timer har FLO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FLOs højeste pris nogensinde er $ 0.232678, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01261021.

Når det gælder kortsigtet performance, FLO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -0.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Flo (FLO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 140.17K$ 140.17K $ 140.17K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 155.74K$ 155.74K $ 155.74K Cirkulationsforsyning 9.00M 9.00M 9.00M Samlet Udbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Flo er $ 140.17K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FLO er 9.00M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 155.74K.