FLIP (FLIP) Prisoplysninger (USD)

FLIP (FLIP) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FLIP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FLIPs højeste pris nogensinde er $ 0.00424548, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FLIP har ændret sig med +0.52% i løbet af den sidste time, +5.64% i løbet af 24 timer og -20.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FLIP (FLIP) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på FLIP er $ 651.34K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FLIP er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 651.34K.