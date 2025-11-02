Flayer (FLAY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.02311564 24H høj $ 0.02449355 All Time High $ 0.257272 Laveste pris $ 0.01259989 Prisændring (1H) +0.20% Prisændring (1D) +0.33% Prisændring (7D) -7.62%

Flayer (FLAY) realtidsprisen er $0.02435699. I løbet af de sidste 24 timer har FLAY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02311564 og et højdepunkt på $ 0.02449355, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FLAYs højeste pris nogensinde er $ 0.257272, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01259989.

Når det gælder kortsigtet performance, FLAY har ændret sig med +0.20% i løbet af den sidste time, +0.33% i løbet af 24 timer og -7.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Flayer (FLAY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.62M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 24.37M Cirkulationsforsyning 600.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Flayer er $ 14.62M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FLAY er 600.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 24.37M.