Flagship by Virtuals (FYI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00532206 - $ 0.00738289
24H lav $ 0.00532206
24H høj $ 0.00738289
All Time High $ 0.02405088
Laveste pris $ 0.00218454
Prisændring (1H) +1.64%
Prisændring (1D) +30.00%
Prisændring (7D) +23.45%

Flagship by Virtuals (FYI) realtidsprisen er $0.00699083. I løbet af de sidste 24 timer har FYI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00532206 og et højdepunkt på $ 0.00738289, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FYIs højeste pris nogensinde er $ 0.02405088, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00218454.

Når det gælder kortsigtet performance, FYI har ændret sig med +1.64% i løbet af den sidste time, +30.00% i løbet af 24 timer og +23.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Flagship by Virtuals (FYI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 687.13K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.99M
Cirkulationsforsyning 98.29M
Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Flagship by Virtuals er $ 687.13K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FYI er 98.29M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.99M.