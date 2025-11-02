UdvekslingDEX+
Den direkte Flagship by Virtuals pris i dag er 0.00699083 USD. Følg med i realtid FYI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FYI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Flagship by Virtuals Pris (FYI)

1 FYI til USD direkte pris:

$0.00699083
$0.00699083
+30.00%1D
Flagship by Virtuals (FYI) Live prisdiagram
Flagship by Virtuals (FYI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00532206
$ 0.00532206
24H lav
$ 0.00738289
$ 0.00738289
24H høj

$ 0.00532206
$ 0.00532206

$ 0.00738289
$ 0.00738289

$ 0.02405088
$ 0.02405088

$ 0.00218454
$ 0.00218454

+1.64%

+30.00%

+23.45%

+23.45%

Flagship by Virtuals (FYI) realtidsprisen er $0.00699083. I løbet af de sidste 24 timer har FYI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00532206 og et højdepunkt på $ 0.00738289, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FYIs højeste pris nogensinde er $ 0.02405088, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00218454.

Når det gælder kortsigtet performance, FYI har ændret sig med +1.64% i løbet af den sidste time, +30.00% i løbet af 24 timer og +23.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Flagship by Virtuals (FYI) Markedsinformation

$ 687.13K
$ 687.13K

--
--

$ 6.99M
$ 6.99M

98.29M
98.29M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Flagship by Virtuals er $ 687.13K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FYI er 98.29M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.99M.

Flagship by Virtuals (FYI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Flagship by Virtuals til USD $ +0.00161341.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Flagship by Virtuals til USD $ +0.0004816458.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Flagship by Virtuals til USD $ -0.0020662880.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Flagship by Virtuals til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00161341+30.00%
30 dage$ +0.0004816458+6.89%
60 dage$ -0.0020662880-29.55%
90 dage$ 0--

Hvad er Flagship by Virtuals (FYI)

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Flagship by Virtuals (FYI) Ressource

Officiel hjemmeside

Flagship by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Flagship by Virtuals (FYI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Flagship by Virtuals (FYI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Flagship by Virtuals.

Tjek Flagship by Virtuals prisprediktion nu!

FYI til lokale valutaer

Flagship by Virtuals (FYI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Flagship by Virtuals (FYI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FYI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Flagship by Virtuals (FYI)

Hvor meget er Flagship by Virtuals (FYI) værd i dag?
Den direkte FYI pris i USD er 0.00699083 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FYI til USD pris?
Den aktuelle pris på FYItil USD er $ 0.00699083. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Flagship by Virtuals?
Markedsværdien for FYI er $ 687.13K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FYI?
Den cirkulerende forsyning af FYI er 98.29M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FYI?
FYI opnåede en ATH-pris på 0.02405088 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FYI?
FYI så en ATL-pris på 0.00218454 USD.
Hvad er handelsvolumen for FYI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FYI er -- USD.
Bliver FYI højere i år?
FYI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FYI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Flagship by Virtuals (FYI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,053.29

$3,874.57

$0.02922

$186.31

$1.0003

$110,053.29

$3,874.57

$186.31

$73.49

$19.833

