firecoin (FIRECOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000658 24H lav $ 0.00000678 24H høj All Time High $ 0.0002195 Laveste pris $ 0.0000050 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -1.34% Prisændring (7D) -23.02%

firecoin (FIRECOIN) realtidsprisen er $0.00000667. I løbet af de sidste 24 timer har FIRECOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000658 og et højdepunkt på $ 0.00000678, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FIRECOINs højeste pris nogensinde er $ 0.0002195, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000050.

Når det gælder kortsigtet performance, FIRECOIN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -1.34% i løbet af 24 timer og -23.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

firecoin (FIRECOIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.08K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.08K Cirkulationsforsyning 910.86M Samlet Udbud 910,858,751.549774

Den nuværende markedsværdi på firecoin er $ 6.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FIRECOIN er 910.86M, med et samlet udbud på 910858751.549774. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.08K.