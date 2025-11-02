UdvekslingDEX+
Den direkte firecoin pris i dag er 0.00000667 USD. Følg med i realtid FIRECOIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FIRECOIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte firecoin pris i dag er 0.00000667 USD. Følg med i realtid FIRECOIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FIRECOIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:56:07 (UTC+8)

firecoin (FIRECOIN) realtidsprisen er $0.00000667. I løbet af de sidste 24 timer har FIRECOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000658 og et højdepunkt på $ 0.00000678, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FIRECOINs højeste pris nogensinde er $ 0.0002195, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000050.

Når det gælder kortsigtet performance, FIRECOIN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -1.34% i løbet af 24 timer og -23.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Den nuværende markedsværdi på firecoin er $ 6.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FIRECOIN er 910.86M, med et samlet udbud på 910858751.549774. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.08K.

I løbet af i dag var prisændringen af firecoin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af firecoin til USD $ -0.0000001260.
I de sidste 60 dage var prisændringen af firecoin til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af firecoin til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.34%
30 dage$ -0.0000001260-1.88%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Firecoin is a digital asset inspired by the concept of the eternal flame, representing energy, resilience, and guidance. It is designed to act as a decentralized token that embodies light and strength, giving holders a sense of empowerment in the digital economy. The project’s purpose is to create a community-driven ecosystem where Firecoin symbolizes progress, illumination, and the ability to move forward regardless of challenges. By leveraging blockchain technology, Firecoin aims to provide transparency, security, and accessibility to its users while maintaining its thematic connection to the symbolic power of fire.

Hvor meget vil firecoin (FIRECOIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine firecoin (FIRECOIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for firecoin.

Den direkte FIRECOIN pris i USD er 0.00000667 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Den aktuelle pris på FIRECOINtil USD er $ 0.00000667. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Markedsværdien for FIRECOIN er $ 6.08K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Den cirkulerende forsyning af FIRECOIN er 910.86M USD.
FIRECOIN opnåede en ATH-pris på 0.0002195 USD.
FIRECOIN så en ATL-pris på 0.0000050 USD.
Direkte 24-timers handelsvolumen for FIRECOIN er -- USD.
FIRECOIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FIRECOIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

